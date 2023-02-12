Кулеба: 24 февраля 2023 года запомнит вся Россия
Украинский министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о санкциях против России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал некие "грандиозные" санкции в отношении Российской Федерации.
По словам Кулеба, 24 февраля 2023 года "запомнит вся Россия". Кулеба заявил, что в этот день будет объявлено о новых ограничениях.
"Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях", - сказал Кулеба.
Опубликовано: Николай Скира
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Алексей Гладкий
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