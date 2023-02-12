Канада допускает, что Россия замешана в полете неизвестного объекта над страной

Об этом информирует издание The Globe and Mail, которое ссылается на чиновника, чье имя не называется.

Анонимный чиновник рассказал, что власти Канады подозревают участие России или Китая в появлении неизвестного летательного объекта, который недавно был сбит на территории страны.

Воздушный шар, предположительно разведывательный, был меньшего размера, чем предыдущий аэростат, и характеризуется более простым устройством.

Неопознанный летательный объект, появившийся в небе Канады, был сбит совместно канадскими и американскими военными самолетами за незаконное вторжение в воздушное пространство.

Объект мог представлять угрозу безопасности судов гражданского типа.