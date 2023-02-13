Миронова встала на защиту своих коллег Ахеджаковой и Назарова
Актриса Мария Миронова, дочь покойного Андрея Миронова, высказалась в защиту своих коллег по сцене и экрану Лии Ахеджаковой и Дмитрия Назарова.
Актриса Мария Миронова заступилась за своих коллег Лию Ахеджакову и Дмитрия Назарова. Она убеждена, что руководство МХАТ и "Современника" обошлось с ними очень несправедливо.
Миронова - создатель Фонда артиста, который поддерживает деятелей искусства вот уже на протяжении 13 лет.
Мария считает 84-летнюю Ахеджакову очень талантливой актрисой, которую нельзя было изгонять из театра. Такого же мнения Миронова придерживается и по поводу Назарова, уволенного недавно из театра.
49-летняя артистка возмутилась, что раньше культурных деятелей ценили и уважали, преподнося в дар бесплатные путевки в санатории и предоставляя жилплощадь, а теперь поступают настолько некрасиво, что в голове не укладывается.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Алексей Гладкий
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