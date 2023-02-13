Перед тем, как навек разругаться с Тейлор Свифт, Кэти Перри носила в сумочке прядь ее волос
2023-02-13 13:22
На одной из церемоний «Грэмми» Перри делали гримерку с Майли Сайрус и Тейлор Свифт.
«Я попросила у каждой из них отрезать локон для меня и носила их волосы в кошельке. Да, я странная!» — рассказывала певица.
Напомним, конфликт между артистками начался после того, как Кэти увела из труппы Тейлор танцора накануне ее гастрольного тура.
Перри также пыталась соблазнить бывшего бойфренда Тейлор, диджея Кельвина Харриса.
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Опубликовано: Антон Райт