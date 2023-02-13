Перед тем, как навек разругаться с Тейлор Свифт, Кэти Перри носила в сумочке прядь ее волос

На одной из церемоний «Грэмми» Перри делали гримерку с Майли Сайрус и Тейлор Свифт.

«Я попросила у каждой из них отрезать локон для меня и носила их волосы в кошельке. Да, я странная!» — рассказывала певица.

Напомним, конфликт между артистками начался после того, как Кэти увела из труппы Тейлор танцора накануне ее гастрольного тура.

Перри также пыталась соблазнить бывшего бойфренда Тейлор, диджея Кельвина Харриса.