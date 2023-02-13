Костомаров не может принять действительность после ампутации ног

Друг Романа Костомарова рассказал, как ведет себя звезда ледовых шоу после ампутации стоп.

Приятель Романа Костомарова Иван Скобрев рассказал, как ведет себя фигурист после ампутации стоп, о чем сообщает "7days.ru".



Роману невыносимо тяжело понимать то, что с ним происходит. Он постоянно ворочается в кровати, пытаясь подняться, но даже разговоры даются ему с большим трудом.



В ближайшее время Костомаров может лишиться и рук. Врачи делают все от них зависящее, чтобы предотвратить распространение инфекции, поразившей организм спортсмена.