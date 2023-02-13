Ночные колпаки: зачем в средневековье их надевали на ночь

В Европе дома и замки обегревались каминами, которые ночью остывали, потому голову утепляли шапочками.

В давние времена жители Европы надевали на ночь разные головные уборы - от вязаных шапочек до колпаков. Зачем они так "украшали" себя?

Как уточняет автор канала "Записки зубного детектива" на платформе Дзен, прежде всего это диктовалась насущной необходимостью. Дело в том, что камины, которыми в Европе обогревалось жилье, на ночь остывали.

Если кровать можно было утеплить с помощью грелок с горячей водой или нагретых сковород, то голову под одеяло не спрячешь. Потому его и утепляли с помощью головного убора.

Но есть и другая причина - она связана со странными особенностями гигиены средневековой Европы. Мылись тогда редко. Некоторые отличались особой святостью и вообще мылись два раза за всю жизнь. Соответственно, и вши с гнидами множились.

Примечательно, что их не стыдились и называли «божьими жемчужинами». А немытую голову посыпали пудрой, мукой, разными отдушками - дабы облагородить внешний вид и скрыть неприятные запахи.

Чтобы голова не грязнила остальное белье, на нее и надевали шапочку.

В Россию моду на ночные колпаки привез Петр Первый. Чтобы не отстать от «продвинутого» и цивилизованного Запада, русская знать стала копировать и ночные шапочки, хотя необходимости в них никогда не было.

В домах были печи, сохранявшие тепло всю ночь, да и в баню на Руси ходили регулярно. Сегодня, понятное дело, колпаки потеряли свою актуальность.