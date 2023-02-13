Хакеры Killnet взломали сайт американской военной базы «Рамштайн» в ФРГ

Российские хакеры произвели взлом официального сайта военной базы США "Рамштайн", расположенной в Германии.

13 февраля официальный Telegram-канал российской хакерской группировки Killnet опубликовал сообщение о том, что представители группы взломали сайт американской военной базы "Рамштайн" в Германии, после чего доступ к нему был утрачен для большинства пользователей интернета.

На текущий момент любой желающий может попытаться зайти на сайт американской авиационной базы "Рамштайн", убедившись в том, что он не работает.