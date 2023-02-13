Песков: Киев прекратил переговоры с РФ после согласования важного документа

Дмитрий Песков прокомментировал отказ правительства Украины от переговоров с Россией.

13 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично заявил, что в результате предыдущих раундов российско-украинских переговоров стороны смогли согласовать положения важного документа, который мог бы стать основой для будущего мирного соглашения между двумя государствами.

По данным Пескова, после согласования документа власти Украины вышли из переговоров с Россией в одностороннем порядке так внезапно, что складывается впечатление о получении команды "сверху" Владимиром Зеленским.