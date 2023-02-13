Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком купили себе новый дом за $34,5 миллиона

Пара остановила свой выбор на доме с семью спальнями и тринадцатью ванными в престижном районе Пасифик Палисейдс в Лос-Анджелесе.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек приобрели особняк в Лос-Анджелесе, сообщает Рамблер со ссылкой на Daily Mail.

После долгих поисков жилья пара остановила свой выбор на доме с семью спальнями и тринадцатью ванными в престижном районе Пасифик Палисейдс в Лос-Анджелесе.

В новом доме звездной пары есть кинотеатр, бассейн, винный погреб, тренажерный зал, оздоровительный спа-центр и гараж на 6 машин. Как уточняет издание, Лопес и Аффлек особняк обошелся в $34,5 млн.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально стали мужем и женой в июле прошлого года. Они сыграли свадьбу через 20 лет после первой помолвки.

Для Лопес этот брак стал четвертым. От третьего мужа, певца Марка Энтони певица воспитывает близняшек Макса и Эмми. У Бена Аффлека - трое детей.