Меган Фокс разместила пост в соцсетях, дав понять, что они с Машин Ган Келли расстались

Известная актриса Меган Фокс спровоцировала слухи о том, что она больше не встречается с Машин Ган Келли.

Известная американская актриса Меган Фокс разместила в соцсетях фотографию с интересным комментарием, а после быстро удалила ее.

36-летняя знаменитость выложила информацию о помолвке в январе и удалила ее, но фанаты успели ее прочитать.

После было видео, где Меган кидает конверт в огонь, которое было подписано так: "Ты чувствуешь привкус вранья у себя во рту?".

Интересен и тот факт, что Фокс подписалась в соцсетях на страничку Эминема, которого на дух не переносит Машин Ган Келли.

Фанаты не знают, что и думать. Неужели знаменитости больше не вместе?