Пострадавший при землетрясения город Нурдагы в Турции будет полностью снесён

Власти Турции сообщили, что пострадавший при землетрясении город Нурдагы в провинции Газиантеп будет полностью снесён.

13 февраля турецкий телеканал NTV, со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора Османа Бильгина, сообщило о том, что после завершения разбора завалов в пострадавшем при землетрясении Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп город будет полностью снесён.

Бильгин уточнил, что решение о полном сносе города Нурдагы, где до сих пор продолжаются поисково-спасательные операции, было принято вместе с министром экологии и градостроительства Турецкой Республики Муратом Курумом.