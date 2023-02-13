МОК рекомендовал коалиции против участия Беларуси и России в Олимпиаде не подписывать совместную декларацию

Международный олимпийский комитет обратился к странам, требующим не допускать россиян и белорусов к участию в Олимпийских Играх 2024 года.

МОК настоятельно рекомендовал этим государствам отказаться от подписания соответствующей декларации.

В комитете просят министров спорта таких государств как минимум убедиться, что формулировка декларации соответствует принципам олимпийского движения.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что правительствам стран не следует вмешиваться в вопросы допуска спортсменов к Олимпиаде.