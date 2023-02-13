МИД Франции рекомендовал своим гражданам срочно уехать из Беларуси
2023-02-13 23:04
На сайте МИД Франции появилось сообщение с призывом к гражданам страны как можно скорее покинуть Беларусь.
В сообщении сказано, что для отъезда из республики французам следует выбрать автодороги Польши, Латвии или Литвы.
В МИД отмечают, что поездки в Беларусь нецелесообразны для французов из-за проведения российской спецоперации на Украине.
Там также напоминают о закрытии белорусского воздушного пространства и предупреждают французов, что в случае необходимости у них могут возникнуть проблемы с получением помощи.
Опубликовано: Светлана Репина