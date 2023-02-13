Журналист Херш: подрывом «Северных потоков» США выстрелили себе в ногу

Журналист Сеймур Херш, недавно опубликовавший расследование о причастности США к подрывам газопроводов «Северный поток», дал интервью радиостанции Radio War Nerd.

Он заявил, что это был безумный поступок со стороны американской администрации, которым США просто выстрелили себе в ногу.

Херш пояснил, что таким способом Байден хотел доказать способность Соединенных Штатов противостоять России.

Но на самом деле он оставил европейцев без российского газа, и им пришлось заняться развитием возобновляемых источников энергии, а лидером в этом отношении является Китай.