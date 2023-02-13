В Турции полностью снесут разрушенный после землетрясения город Нурдагы

Турецкие власти решили полностью снести один из городов, разрушенный после землетрясения.

В Турции власти страны продолжают разбираться с последствиями мощнейшего землетрясения, после которого погибли более тридцати тысяч человек.

Тысячи зданий, а также дороги оказались разрушены после толчков. Один из городов страны под названием Нурдагы оказался очень сильно поврежден.

Как сообщается, власти решили не заниматься восстановлением города, а просто его снести.