В Турции полностью снесут разрушенный после землетрясения город Нурдагы
2023-02-13 23:46
Турецкие власти решили полностью снести один из городов, разрушенный после землетрясения.
В Турции власти страны продолжают разбираться с последствиями мощнейшего землетрясения, после которого погибли более тридцати тысяч человек.
Тысячи зданий, а также дороги оказались разрушены после толчков. Один из городов страны под названием Нурдагы оказался очень сильно поврежден.
Как сообщается, власти решили не заниматься восстановлением города, а просто его снести.
Опубликовано: Николай Скира