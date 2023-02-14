Ученые предупредили о приближении к Земле огромного астероида

В Институте прикладной математики им. М.В.Келдыша Российской академии наук сообщили о приближении к Земле огромного астероида.

Сейчас за этим небесным телом наблюдают специалисты Международной сети оптических телескопов.

Сообщается, что скорость движения астероида составляет 24,6 км/с. 16 февраля он приблизится к Земле на расстояние 4,6 млн км.

Ученые полагают, что наблюдение позволит уточнить траекторию движения астероида, а также степень его опасности для нашей планеты.