Ученые предупредили о приближении к Земле огромного астероида
2023-02-14 01:05
В Институте прикладной математики им. М.В.Келдыша Российской академии наук сообщили о приближении к Земле огромного астероида.
Сейчас за этим небесным телом наблюдают специалисты Международной сети оптических телескопов.
Сообщается, что скорость движения астероида составляет 24,6 км/с. 16 февраля он приблизится к Земле на расстояние 4,6 млн км.
Ученые полагают, что наблюдение позволит уточнить траекторию движения астероида, а также степень его опасности для нашей планеты.
Опубликовано: Светлана Репина