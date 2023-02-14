Ложка меда на ночь помогает ускорить обмен веществ и сжечь лишний жир

Этот продукт обладает целебными свойствами и в малых дозах оказывает благотворное влияние на организм.

Большинству людей известна способность меда укреплять иммунитет. Поэтому продукт традиционно используют в период заболеваний ОРВИ, гриппом и другими вирусами.

Чайной ложки меда с добавлением чеснока, принятой на ночь, достаточно для оказания сильного иммуностимулирующего эффекта. Но про жиросжигательную способность меда известно не так широко.

Если съедать небольшое количество меда на ночь, то это поможет похудеть. Именно ночью у человека запускаются все основные механизмы организма.

В частности, ускоряется обмен веществ и активно регенерируются клетки печени. А выпитый на ночь вместе с тыквенным соком мед помогает печени выводить токсины.

Если съедать всего одну чайную ложку меда на ночь, то можно значительно быстрее похудеть, чем просто сидя на жеских диетах.