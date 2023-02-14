Норвежская разведка сообщила о выходе в море российских кораблей с ядерным оружием

Норвежская разведывательная служба сообщила, что корабли Северного флота РФ вышли в море с тактическим ядерным оружием.

В докладе службы отмечается, что это произошло впервые за 30 лет. Там также сказано, что вероятность применения Россией ядерного оружия возросла с началом спецоперации на Украине.

В ведомстве уточняют, что во времена СССР корабли Северного флота регулярно выходили в море с ядерным оружием на борту.

Разведка Норвегии предупреждает, что это оружие может представлять серьезную угрозу при проведении операций с участием стран НАТО.