Контрразведчики MI5 выдали себя за россиян для поимки шпионившего в пользу Москвы сотрудника
2023-02-14 11:23
Экс-охранника британского посольства, шпионившего в пользу России, удалось разоблачить благодаря операции оперативников MI5, выдавших себя за россиян.
Бывшего охранника посольства Великобритании в Берлине Баллантайна Смита удалось разоблачить благодаря спецоперации, проведенной контрразведкой MI5, пишет Reuters.
Смит полностью признал свою вину за шпионаж в пользу России в ноябре 2022 года. Лондонская прокуратура утверждает, что Смит собирал сведения в период с марта 2018 года по август 2021 года.
Шпиона раскрыли и задержали вскоре после встречи с офицерами MI5, выдавших себя за сотрудников российской военной разведки по имени Ирина и Дмитрий.
Опубликовано: Максим Алексеев