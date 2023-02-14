Известный актер Дмитрий Орлов, которому 51 год, сообщил, что больше сниматься в кино не будет. Он теперь увлечен другими проектами.

В одном из последних своих интервью Дмитрий Орлов сообщил о завершении актерской карьеры.

Звезда экрана заявил, что съемки больше не интересуют его и он увлечен другими проектами.

2 февраля в прокат вышла картина "Легкое сердце" с Орловым в главной роли. Знаменитость утверждает, что это был его последний фильм.