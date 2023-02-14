NIS: корабли ВМФ России выходят в море с ядерным оружием на борту впервые за 30 лет

Норвежская разведка утверждает, что российские военные корабли начали появляться в море, будучи экипированными ядерным оружием.

14 февраля Норвежская разведывательная служба (NIS) сообщила, что впервые с окончания холодной войны, завершившейся 30 лет назад, российские боевые корабли выходят в открытое море с ядерным оружием на борту. По данным норвежской разведки, в международных водах замечены корабли Северного флота РФ, которые часто выходили в море с ядерными вооружениями во времена Советского Союза.

В NIS отметили, что в течение последних нескольких месяцев российские боевые корабли и подводные лодки с ядерным оружием всё чаще бороздят океан.