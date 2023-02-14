Bloomberg: в секретное руководство НАТО о действиях блока внесут поправки

Американское издание сообщает, что в секретное руководство НАТО о действиях блока внесут поправки.

Министры обороны стран-членов Североатлантического альянса в ходе переговоров в Брюсселе согласуют новое руководство, в котором изложат требования к союзникам по подготовке к потенциальным боевым действиям, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои информированные источники.

По сведениям агентства, в секретном документе допускается участие всех членов альянса в вооруженном конфликте высокой интенсивности не только на основании ст. 5 Устава НАТО, но и в других случаях.

Как пишет Bloomberg, союзникам предложат больше инвестировать в средства, необходимые для коллективной обороны.