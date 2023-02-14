50-летний актер Дмитрий Орлов заявил, что завершает карьеру

Бывший муж Ирины Пеговой решил отказаться от профессии, ему приелся сложившийся образ жизни.

Кинофильм «Легкое знакомство» режиссера Александра Крестникова на днях вышел в прокат. В этой мелодраме одну из главных ролей сыграл Дмитрий Орлов. При этом экс-муж Ирины Пеговой заявил, что не намерен больше сниматься.

«Мне сейчас 50 лет, и всё по-другому. Стоит ли в этом участвовать? Не будет же второй жизни. Но можно в рамках этой прожить еще какую-то. То есть, это мой дауншифт и надежда, что это - моя последняя роль. Такая красивая она получилась», — прокомментировал артист премьеру ленты.

Теперь он вплотную занят другими проектами. Орлов создал свой авторский «Курс управления эмоциями». Дмитрий уточнил, что ему интересны тренинги, а привычная жизнь артиста опостылела. Дмитрий хочет добиться личной творческой и финансовой свободы.

«Работаю совсем над другим проектом. Как только смогу стать независимым в материальном плане от актерства, это прекращу. 40 лет одно и то же — скукотища. Сейчас у меня нет гастролей, съемок, я от всего отказался, занимаюсь только новым процессом», — отметил Дмитрий.

В 2021 году актер развелся с Натальей Бражник, с которой прожил девять лет. Его единственной дочери Татьяне сейчас 17 лет. Орлов заверил публику, что пока вторую половину он не ищет - ему хорошо быть одному.