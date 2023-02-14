У Надежды Бабкиной место Гора занял новый фаворит

По слухам, Евгений Гор покинул Россию, но певица не грустит. У нее появился личный пиар-директор Сергей Рябов.

Фото народной артистки России Надежды Бабкиной с молодым мужчиной появилась в Сети и привлекла внимание публики на фоне слухов о расставании звезды с Евгением Гором.

Как сообщает 5-tv.ru со ссылкой на 7Дней.ру, участник ансамбля «Русская песня» ранее высказал свою принципиальную позицию и выехал из страны. Однако громких заявлений не делал, чтобы не потерять бизнес в России. Как уточняет издание, "Бабкина не ждет его возвращения".

На новом снимке певица - рядом с другим молодым человеком. Им оказался Сергей Рябов, который в соцсети и поделился кадром.

В подписи к публикации мужчина отметил, что с народной артисткой они вместе проводят по 19 часов в день.

Как выяснилось, молодой человек стал личным пиар-директором певицы и помогает ей во всем. Бабкина доверила Рябову должность заместителя театра «Русская песня».