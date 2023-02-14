Forbes озвучил имена самых высокооплачиваемых знаменитостей 2022 года

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2022 года.

На первом месте оказался британская рок-группа "Genesis", заработавшая 230 000 000 долларов на продаже музыкальных прав на свои композиции Concord music Group.

На втором месте - Стинг, получивший 210 000 000 долларов за продажу своего каталога прав Universal Music Group.

Третье место у актера Тайлера Перри с 175 000 000 благодаря своим доходам от кино, телешоу и его производственной компании в Атланте.

Далее следуют создатели South Park Трей Паркер и Мэтт Стоун со 160 000 000 от сделки с Paramount и HBO Max.

После идут создатели мультфильма "Симпсоны" Джеймс Л. Брукс и Мэтт Грёнинг со 105 000 000 за переход шоу в Disney+ и актер Брэд Питт со 100 000 000 за счёт продажи своей продюсерской компании PLAN B и его ролей в картинах "Быстрее пули", "Вавилон" и "Затерянный город".