Neurology Clinical Practice: нетрадиционная сексуальная ориентация повышает риск инсульта

В журнале Neurology Clinical Practice опубликованы результаты исследования причин инсульта, проведенного в Сан-Франциско.

Ученые выяснили, что у геев, лесбиянок, трансгендеров, бисексуалов риск инсульта в молодом возрасте выше, чем у людей с традиционной сексуальной ориентацией.

Кроме того, у них повышена вероятность повторного инсульта. Повышению риска способствуют и такие факторы, как гепатит С, ВИЧ и перенесенный сифилис.

У группы сексуальных меньшинств специалисты выявили более высокий уровень употребления психоактивных веществ, также повышающих риск инсульта.