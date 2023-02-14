Neurology Clinical Practice: нетрадиционная сексуальная ориентация повышает риск инсульта
2023-02-14 18:50
В журнале Neurology Clinical Practice опубликованы результаты исследования причин инсульта, проведенного в Сан-Франциско.
Ученые выяснили, что у геев, лесбиянок, трансгендеров, бисексуалов риск инсульта в молодом возрасте выше, чем у людей с традиционной сексуальной ориентацией.
Кроме того, у них повышена вероятность повторного инсульта. Повышению риска способствуют и такие факторы, как гепатит С, ВИЧ и перенесенный сифилис.
У группы сексуальных меньшинств специалисты выявили более высокий уровень употребления психоактивных веществ, также повышающих риск инсульта.
Опубликовано: Светлана Репина