Дворовые игры и другие русские традиции, которые приводят иностранцев в восторг
2023-02-14 20:07
Некоторым российским традициям иностранцы откровенно завидуют, и сожалеют, что у них не так.
Дворовые игры, принятые у российских детей, иностранцам в диковинку, поскольку у них инфраструктура не располагает к такому времяпрепровождению, и ограничивается парковыми прогулками с детьми.
В России принято, что о пожилых людях заботится семья, в то время как за рубежом уход за престарелыми родственниками предпочитают доверять профессиональным сиделкам и медсестрам.
А еще иностранцев умиляет русский свадебный каравай, который молодожены отламывают, чтобы определить, кто будет занимать лидирующую позицию в доме. На европейской или американской свадьбе такого не увидишь.
Опубликовано: Эльза Ли