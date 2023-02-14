Блогер Сэм Джаляль был так впечатлен помощью ему бездомного, что сделал денежный подарок

Упавшему на улице парню на помощь подоспел нищий попрошайка: вы удивитесь, что произошло потом.

Оператор занимался съемкой нищего на улице, когда рядом с ним упал молодой человек с букетом цветов и свертком. Бездомный мгновенно отреагировал на произошедшее.

Он помог парню подняться, подобрал его вещи и стал их отдавать, но молодой человек сказал, что оставляет их ему в знак благодарности.

Попрошайка долго и с восторгом разглядывал цветы, а потом только заглянул в сверток, где были деньги. Упавшим парнем оказался известный блогер Сэм Джаляль, который решил доказать, что добро еще существует в нашем мире.