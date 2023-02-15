Американское издание Politico сообщает, что запасы боеприпасов в Европе истощены, и Украина больше не может получать их в прежних количествах.

Как говорится в публикации, Украина испытывает острую нехватку вооружений и боеприпасов, но вынуждена перейти в режим их жесткой экономии из-за того, что запасы на военных складах Европы сильно истощены.

Военные обозреватели издания подчеркивают, что киевские силовики сейчас столкнулись с серьезной проблемой дефицита вооружений и снарядов, потому что государства ЕС не способны предоставить их в достаточном количестве на фоне опустошения собственных складов.

В статье сообщается, что Соединенные Штаты Америки уделяют первоочередное внимание помощи Киеву в корректировке методов ведения боя, полагаясь не столько на обстрелы из артиллерийских орудий, сколько на маневры войск.

Военный обозреватель издания Пол Маклири отмечает, что государства Запада в настоящее время крайне обеспокоены способностью восполнить свои запасы вооружений и боеприпасов.

В связи с этим инструкторы Североатлантического альянса сегодня обучают украинских военных на территории Евросоюза тактикам и стратегиям ведения боя с использованием относительно небольшого количества артиллерийских снарядов.