В Африке выявлена вспышка вируса с уровнем смертности 90%

В небольшой африканской стране, Экваториальной Гвинее, выявлена ​​вспышка марбургского вируса.

Вирус, впервые обнаруженный в Германии в 1960-х годах, очень смертелен. ВОЗ подтверждает обнаружение вспышки, первые данные говорят о девяти умерших и тысячах людей на карантине.

Как сообщает The Telegraph, и Экваториальная Гвинея, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтверждают вспышку. Марбургский вирус - очень заразный, похожий на лихорадку Эбола, имеет уровень смертности почти 90%.

Хотя официально был выявлен только один случай, таинственная смерть девяти человек была классифицирована как вызванная вирусом. Еще 16 были идентифицированы как зараженные, а 4000 человек были помещены на карантин.

Соседний Камерун решил ограничить движение на границе, чтобы постоянно следить за ситуацией. СМИ указывают, что среди инфицированных, вероятно, есть медицинские работники. Вспышка вируса была обнаружена в провинции Кие-Нтем.

Вирус распространяется при прямом и косвенном контакте с инфицированными людьми.