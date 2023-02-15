ВВС США перехватили вблизи Аляски российские военные самолеты

Российские военные самолеты, в том числе истребители и стратегические бомбардировщики, были перехвачены силами ПВО США вблизи Аляски, информирует Reuters.

Самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады и не представляли угрозы, сообщило Командование ПВО Северной Америки (NORAD).

В NORAD подчеркнули, что российские полеты не связаны с таинственной волной воздушных целей, сбитых американскими военными над Северной Америкой за последние несколько недель.

В Минобороны России не стали комментировать перехват своих самолетов, но подтвердили в среду, что в последние дни те совершали полеты над нейтральными водами, в том числе в Беринговом море между Аляской и Россией.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного моря, Балтийского моря и Тихого океана", — рассказали в ведомстве.

Россия и раньше совершала полеты над Беринговым морем, но ее соседи по региону стали более обеспокоены военной активностью Москвы после начала СВО в Украине в прошлом году. В последние годы страны НАТО увеличили количество военных учений в Арктике, поскольку Россия расширила и обновила свою военную инфраструктуру в регионе.