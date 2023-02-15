Психологи назвали плюсы и минусы одиночества

Одинокие люди активнее стремятся к совершентсву и чаще реализуют себе в карьерном плане. Но при этом семейные живут дольше.

Ранее люди часто искали любовь потому, что боялись общественного неодобрения. Но сегодня давление общества заметно уменьшалось. Сегодня вполне нормально быть без пары либо жить совместно с кем-то, не заключая брак.

Существуют стереотипы, связанные с одиночеством. Например, утверждение, что одинокие несчастны и нездоровы. Это не так: такие люди более общительны, активны, независимы.

Часто социальные связи у одиноких более крепкие и обширные. Когда есть партнёр, человек с меньшей вероятностью станет искать поддержки либо полезного социального взаимодействия.

Одинокие люди также стремятся к улучшению физической формы, потому что чаще думают о физическом здоровье и улучшают его.

У них также выше стабильный уровень общего благополучия, удовлетворённости жизнью по сравнению с парами. Одинокие люди обычно более самодостаточны, у них выше шансы на личностный и психологический рост.

Но в браке люди живут дольше. В то же время психологи отмечают: не все романтические отношения дарят удовлетворение и преимущества. Люди при расставании могут испытывать сильный стресс, а это негативно отражается на здоровье.

В целом исследования доказывают главное: социальные связи очень важны. От количества и качества отношений с другими людьми во многом зависит физическое и психическое здоровье.