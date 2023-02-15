Дождевые черви могут стать спасением, если вы надолго остались на лоне природы вдали от цивилизации

В экстремальных ситуациях, оказавшись в лесу, можно рассчитывать только на свою смекалку: выжить помогут дождевые черви.

Хорошо, если заблудившийся грибник ограничится несколькими часами шатания по лесу, а потом его найдут. Но далеко не все подобные истории заканчиваются так благоприятно. Некоторым заблудившимся приходится плутать не одни сутки. И тогда, чтобы выжить, приходится пить дождевую или болотную воду, и есть дары леса. Но и они попадаются не всегда. Как же быть, если вы попали в экстремальную ситуацию, а силы на исходе?

Выходом может стать поедание дождевых червей. В условиях, когда человек поставлен на грань выживания, не до брезгливости. И это безопаснее, чем есть потенциально ядовитые грибы или ягоды. Предварительно червей следует промыть, оставить в воде на 2-3 часа, а потом варить полчаса, сливая воду через 15 минут.

Ученые доказали, что в дождевых червях количество белка сопоставимо с устрицами и мидиями, и он легко усваивается детским организмом. В США в состав детского питания включают переработанный белок дождевого червя, поскольку он полностью гипоаллергенный.