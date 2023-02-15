Европа резко сократила потребление газа

Потребление газа в январе резко упало в нескольких частях мира, особенно в Европейском союзе и Великобритании.

Согласно отчету, опубликованному в среду, 15 февраля Форумом стран-экспортеров газа (GECF), страны Старого Света используют все меньше и меньше голубого топлива.

Отчет по своей форме вдохновлен отчетом, распространяемым Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), и является первым документом такого типа организации, базирующейся в Катаре.

В отчете подчеркивается, что существенное влияние на потребление газа оказывают погодные условия, поэтому, в частности, благодаря температурам, превышающим сезонные нормы, Евросоюз потреблял в январе этого года на 19% газа меньше, чем в том же месяце прошлого года.

В отчете отмечается, что на потребление газа также повлияли меры по энергосбережению, вызванные высокими ценами на европейском рынке.

То же самое произошло и в Великобритании, где потребление газа упало на 16%. В Соединенных Штатах умеренные температуры и спад в промышленности привели к падению потребления топлива на 8,8%.