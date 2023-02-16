Посольство РФ в США назвало инциденты на «Северных потоках» актом терроризма
2023-02-16 08:39
Российское посольство в Вашингтоне призвало США доказать свою непричастность к взрывам на «Северных потоках».
Москва убеждена в том, что инциденты, произошедшие на ветках газопровода "Северный поток" являются актом терроризма, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко.
"США должны хотя бы попытаться доказать свою непричастность к взрывам газовых трубопроводов", - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин возложил ответственность за случившееся на "англосаксов", которым это было "выгодно".
Опубликовано: Максим Алексеев