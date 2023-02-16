Посольство РФ в США назвало инциденты на «Северных потоках» актом терроризма

Российское посольство в Вашингтоне призвало США доказать свою непричастность к взрывам на «Северных потоках».

Москва убеждена в том, что инциденты, произошедшие на ветках газопровода "Северный поток" являются актом терроризма, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко.

"США должны хотя бы попытаться доказать свою непричастность к взрывам газовых трубопроводов", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин возложил ответственность за случившееся на "англосаксов", которым это было "выгодно".