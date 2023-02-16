Автомобили компании BMW обрели своих поклонников во всем мире

Если вы также относитесь к числу ценителей BMW, то вам стоит узнать несколько удивительных фактов об этих автомобилях.

Символ компании

Знак бренда BMW известен каждому автолюбителю — это круг разделенный на четыре части, две из которых голубые, а две белые. Одна из версий гласит, что это изображение символизирует пропеллер на фоне голубого неба, ведь изначально компания занималась изготовление двигателей для самолетов. А согласно другой — внешний вид символа был специально придуман маркетологами.

Как появились автомобили BMW

Бизнес компании BMW сильно пострадал после Первой Мировой войны, так как производство самолетных двигателей было запрещено. Учредители компании приняли решение сменить род деятельности, и начали изготавливать мотоциклы, которые, к слову, также пользовались успехом. И только в 1936 году миру увидел первый гоночный автомобиль BMW 328, модель произвела фурор, и стала легендой в мире автогонок.

Противостояние Mercedes Benz и BMW

Соперничество двух мировых брендов началось после появления BMW 28. Хотя принципы работы компаний разные, BMW автомобиль для водителя, Mercedes — для пассажира.

Сколько заводов BMW есть всего в мире

На данный момент автомобили производятся не только на родине бренда, но и по всему миру. В Германии находятся пять заводов по производству, и еще больше двадцати во всем мире. Но бренд, есть и бренд, и качество автомобилей собранных в Германии и других странах не отличается.

Девиз бренда

“С удовольствием за рулем” таков девиз компании BMW. Как уже сказано выше, эти автомобили созданы прежде всего для водителя, поэтому если вам по душе комфортная и быстрая езда, то определенно стоит присмотреться к машинам данной марки.