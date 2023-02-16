Лоффредо отметил, что он изменил свою внешность только на 44% от тех 100%, которые запланированы.

33-летний Энтони Лоффредо уже покрыл свое тело, включая глазные яблоки, татуировками, а также удалил кончик носа, верхнюю губу и несколько пальцев в попытке стать «черным инопланетянином».

Француз и энтузиаст модификации тела, документирующий свои физические изменения для миллионов подписчиков в соцсетях, в середине 2022 года заявил, что готов на еще один шаг - ампутировав ногу ниже колена.

Лоффредо до начала драматических модификаций /dailymail.co.uk

Лоффредо отметил, что он изменил свою внешность только на 44% от тех 100%, которые запланированы. Француз собирается еще больше изменить лицо, прежде чем сосредоточиться на ампутации ноги.

В 2021 году Лоффредо сообщил, что в Мексике он прошел через операцию по удалению двух пальцев левой руки, чтобы она выглядела как "коготь". Сейчас энтузиаст готовится удалить два пальца с правой руки - для баланса.

Лоффредо отметил журналистам, что с юных лет он был «увлечен мутациями и трансформациями человеческого тела». Когда ему было двадцать с небольшим, он работал охранником и понял, что живет не так, как хочет: «Я бросил все в 24 года и уехал в Австралию».

Сейчас он живет в Монпелье, Франция, и объясняет, что ему нравится «быть в роли страшного персонажа»: «Я часто устраиваюсь где-нибудь и играю роль, особенно ночью на темных улицах. Я исследую контраст между ролью, которую я играю, и самим собой».