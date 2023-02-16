МИД РФ: Россия высылает четырёх дипломатов Австрии в качестве ответной меры

МИД РФ сообщил, что Россия высылает четырёх дипломатов Австрии в качестве ответной меры на высылку четырёх сотрудников посольства РФ в Вене.

16 февраля пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации на официальном веб-сайте ведомства сообщила о том, что в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с провокационным объявлением официальной Веной четырёх сотрудников российской дипмиссии в Австрийской Республике «persona non grata».

Отмечается, что в качестве ответной меры Альмхоферу вручена нота протеста, согласно которой четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены «persona non grata».

Данные австрийские дипломаты обязаны покинуть территорию России до конца дня 23 февраля текущего 2023 года.