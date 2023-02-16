Пограничники Молдавии обнаружили обломки ракеты в районе Бричаны

В молдавском МВД сообщили об обнаружении осколков ракет на территории своей страны недалеко от границы с Украиной.

Пресс-служба МВД Молдавии сообщила, что пограничный патруль обследовал местность возле города Ларга рядом с КПК Бричаны, обнаружив обломки боевой ракеты. В пресс-релизе силового ведомства не указывается, какой стране принадлежит выпущенная ракета, однако сообщается, что её попадание на территорию Молдавии обусловлено ракетным обстрелом Украины со стороны России.

Известно, что минувшей ночью российские войска нанесли массированный ракетный удар по украинской критически важной инфраструктуре, в том числе энергетической.