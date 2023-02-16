МО РФ: 101 российский военнопленный освобождён после переговоров с Киевом

В Минобороны России рассказали об освобождении свыше ста российских солдат, оказавшихся в плену у ВСУ.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что 16 февраля завершился очередной раунд непубличных переговоров с администрацией Киева, в результате которых на родину вернулся 101 российский солдат из числа военнопленных. По данным российского Минобороны, всем пленным, которые были сегодня освобождены, грозила смерть в Украине.

Также в ведомстве отметили, что освобождённые российские военные будут доставлены в Москву, где им окажут медицинскую помощь и помогут реабилитироваться.