Виды и сорта пионовидных роз и правила ухода за ними

Пионовидные розы — вид цветов, которые отличаются особенной красотой и дивным ароматом. При этом большинство из них морозостойкие и неприхотливые в уходе.

Гибриды розового цвета:

Самый распространенный цвет у пионов — розовый. И розы Остина такого же розового цвета еще больше подчеркивают сходство этих роз с пионами. При этом насыщенность цвета зависит от сорта, и варьируется от нежно-розового, почти персикового, до цвета фуксии. Эти розы имеют большой махровый цветок с плотными лепестками округлой формы. Наиболее известными, можно сказать, классическими сортами таких роз являются:

Констанс Спрай:

Плетистая роза нежно-розового оттенка была выведена в Англии в 60-х годах прошлого века. Е е цветки достигают 15 см в диаметре, имея в соцветиях 5-6 штук. Цветут они с начала июня до конца июля, имеют очень приятный аромат. Высота этой розы может быть свыше 5 м, куст крепкий. сильный и раскидистый. Очень колючие мелкие шипы располагаются на толстых стеблях. Для такой розы обязательно нужна опора. Кстати, такая роза прекрасно чувствует себя в притененном месте.

Миранда:

В 2005 году в Англии был выведен еще один сорт пионовидной розы, очень напоминающий Констанс Спрай. Цветки у Миранды несколько меньше, около 12 см в диаметре, и имеют интересный окрас, который колеблется от белого до ярко-розового. Наиболее ярко окрашены внутренние лепестки цветка. Аромат у этой розы хоть и приятный, но слабо выраженный. Цветет такая кустовая роза два раза за лето, причем второе цветение продолжается чуть ли не до конца октября. Цветы одиночные, соцветий не составляют. Кусты достаточно компактные, можно выращивать эти розы без опоры.

Розалинда:

Это еще один известный сорт розы, похожей на пион. Розалинда имеет достаточно крупные одиночные цветки кремового цвета, которые достигают диаметра 12 — 14 см. Роза имеет очень приятный нежный аромат.

Гибриды Остин красного цвета:

Красные пионовидные розы — это, безусловно, классика. Этими розами украшают сады, из них составляют букеты, и эти цветы просто великолепны.

Шекспир:

Этот сорт красной розы, похожей на пион, имеет очень сильный аромат, который источают очень красивые крупные махровые цветки диаметром 7 — 8 см, собранные в гроздья по 3 — 5 штук. Окраска их варьируется от алой до пурпурной.

Сам кустарник вырастает до 2 м, устойчив к инфекциям, вредителям и погодным условиям. Цветет два раза за сезон, в начале лета очень обильно, ближе к осени более умеренно.

Бенджамин Бриттен:

Эта пионовидная роза имеет достаточно крупные цветки до 12 см диаметром, не очень насыщенного оранжевого цвета, которые остаются сомкнутыми даже во время цветения. Цветки собраны в гроздья по 3 штуки, имеют сильный сладкий запах.Куст не очень высокий. не более 1 м. и ширина у него тоже небольшая. Прекрасно выглядит в одиночных посадках в небольших палисадниках. Замечательно смотрится с розами светлого окраса. Цветут эти розы не очень обильно, зато цветение продолжительное.

Мунстед Вуд:

Эта пионовидная розы имеет очень насыщенный сладкий аромат и не менее насыщенный окрас бордового цвета. Цветки у этой розы среднего размера, собранные в соцветия по нескольку бутонов. В бутонах роза кажется достаточно светлой. но по мере раскрытия лепестки ее приобретают все более темный цвет.

Сам куст этой розы невысокий, побеги ее редко достигают длины более чем 1 метр. Ширина куста около 50 — 60 см, так что этот цветок достаточно компактный. и хорошо подходит для небольших садиков и клумб. Роза достаточно устойчива к инфекциям и перепадам температур. Цветет, на радость садоводам, очень обильно и продолжительно.

Гибриды Осин желтого цвета:

Пионовидных роз с цветками, лепестки которых окрашены в желтый цвет, достаточно много, и они являются распространенными. Поэтому мы рассмотрим те сорта, которые пригодны к нашему климату, и хорошо адаптируются в таких условиях. К таким сортам пионовидных роз можно отнести:

Грэхэм Томан:

Этот сорт был выведен достаточно давно, в начале 80-х годов прошлого века. Однако и сегодня он является одним из самых популярных в нашей стране. Цветки у него не очень крупные. махровые. ярко-желтого насыщенного цвета, и декоративны весь сезон до глубокой осени. Цветы собраны в соцветия по 5-6 штук, имеют не очень сильный но приятный аромат.

Кусты вырастают до 3 метров, розы устойчивы к заморозкам и инфекциям. что делает их очень популярными. Этот сорт считается одним из лучших гибридов Остина

Голден Селебрейшен:

Очень пышная роза, похожая на пион медово-желтого цвета. Диаметр цветка достигает 16 — 17 см. Эта желтая роза, похожая на пион, отличается особо крупными пышными бутонами, диаметр которых достигает 16 см. Цветы собраны в гроздья по 4-6 штук, очень сильно пахнут.

Куст вырастает до 1,5 метра, на стеблях, изогнутых в виде параболы. множество очень острых и твердых шипов. Цветет весь сезон. сорт достаточно устойчивый.

Гибриды Остин Белого:

Как известно, в селекции очень сложно получить чисто-белый цвет, поэтому большинство цветов, которые принято называть белыми, все-таки имеют дополнительный кремовый, розоватый или желтоватый оттенок. Сортов этого цвета у гибридов Остина немного, и они пользуются огромной популярностью у любителей роз. И это неудивительно — белая пионовидная роза по-настоящему изысканный цветок. Такие розы часто используют флористы при составлении свадебных букетов.

Транквиллити:

Этот изумительный по красоте цветок был выведен в Англии совсем недавно — в 2012 году. Бутоны у этой розы достигают диаметра 12 см. то есть крупными их назвать нельзя. В бутоне роза имеет кремовый оттенок. однако, распустившись до конца, цветок становится снежно-белым. Аромат напоминает яблоко, эти розы хорошо стоят в букетах.

Куст такой розы сильный, крупный, широкий, и достигает полуметровой высоты. На каждом стебле имеется 3-4 цветка, причем у этих роз отсутствуют шипы. Цвете такая розы дважды за лето. что делает ее еще более привлекательной в глазах цветоводов.

Клер Астин:

Пионовидная кустовая роза с цветками в виде чаши необычайной красоты. Белые лепестки с кремовым оттенком плотно сомкнуты, и диаметр у цветком относительно небольшой — до 10 см. Зато на каждом стебле появляется одновременно 3-4 бутона, что придает кусту пышность и декоративность. Аромат цветка очень насыщенный.

Сам куст не очень высокий, не более 150 см. Устойчивая к излишней влаге, КЛЕР АСТИН цветет дважды за сезон.

Алабасер:

Это белая роза, очень похожая на пион, с крупными махровыми цветками, составляющими соцветия из 4 — 6 бутонов. Розы расположены на высоких стеблях, и прекрасно смотрятся в букетах. Сами кусты высотой не более метра, шириной примерно 50 см.

Уход и посадка:

Прежде чем остановить свой выбор на пионовидной розе, надо знать, что эти цветы нуждаются в питательной рыхлой почве. Поэтому для начала место для посадки следует подготовить, перекопав осенью участок для роз, и добавив туда компост или навоз.

Высаживать пионовидные розы можно как весной, так и осенью, главное — хорошая почва. Розы любят свет, поэтому место нужно выбирать с учетом этого. Ямы для саженцев должны быть достаточно большими, и располагаться на расстоянии не менее 0,7 — 1 м друг от друга, чтобы кустовые розы не мешали друг другу. Прививка саженца при посадке обязательно должна быть выше уровня почвы.

Уход за пионовидными розами достаточно простой. Розы следует обрезать весной, подкармливать во время цветения фосфором и калием, и поливать достаточно интенсивно, не допуская перелива.

На зиму розы обязательно нужно укрывать, английские неженки не переносят сильных заморозков. Укрывают розы, пригнув их к земле и засыпав корни опилками. Сами побеги следует закрыть укрывным материалом.