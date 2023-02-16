Нуланд: США и G7 введут масштабный пакет санкций против РФ 24 февраля
2023-02-16 21:15
Виктория Нуланд анонсировала новый крупный антироссийский санкционный пакет.
16 февраля представитель американского Госдепартамента Виктория Нуланд публично заявила, что 24 февраля в честь годовщины со дня начала спецоперации в Украине Соединённые Штаты и их союзники из Группы Семи намереваются ввести новый масштабный пакет санкций против России.
Накануне газета Politico сообщила, что страны Евросоюза не смогли согласовать десятый антироссийский санкционный пакет из-за мер в отношении импорта каучука из РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей