Минздрав Беларуси исключил COVID-19 и сифилис из списка опасных заболеваний

Коронавирус больше не считается смертельно опасным заболеванием по версии белорусского Минздрава.

17 февраля стало известно, что Министерство здравоохранения Республики Беларусь распорядилось об исключении коронавирусной инфекции из списка опасных для здоровья заболеваний. Также этот список покинули такие ЗППП как гонорея и сифилис.

К текущему моменту в список смертельно опасных заболеваний по версии Минздрава Беларуси включены чума, туберкулез органов дыхания, сибирская язва, холера, геморрагические лихорадки Ласса, Эбола и Марбург.