Цена газа в ЕС опустилась ниже $550 за тысячу кубов впервые с августа 2021 года

17 февраля стоимость одного метра кубического газа в странах Европы упала ниже 550 долларов.

Днём пятницы пресс-служба лондонской биржи ICE уведомила, что сегодня стоимость одного кубометра газа в странах Европы торговалась ниже 550 долларов, чего не фиксировалось с августа 2021 года. Вместе с тем общее падение цены на газ в государствах ЕС за сутки составило четыре процента.

При этом стоимость фьючерсов на газ за март на нидерландском хабе TTF составляет 545 за тысячу метров кубических. Аналитики уверены, что подобные изменения в ценообразовании связаны с прогнозами метеорологов о тёплой погоде в Европе.