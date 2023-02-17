МИД РФ: Москва предпримет компенсационные меры в ответ на конфискацию активов

В МИД России рассказали о последствиях изъятия российских активов странами Евросоюза.

17 февраля Министерство иностранных дел России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что администрация Москвы будет вынуждена прибегнуть к ряду компенсационных мер в случае, если лидеры стран Европейского союза решатся конфисковать российские активы.

Днём ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти РФ могут конфисковать собственность европейских компаний на российской территории в ответ на изъятие активов, принадлежащих стране.