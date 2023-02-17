Туристы из Германии отказываются делить отели в Турции с пострадавшими от землетрясения

Туристы из Германии отказываются делить отели на лучших курортах Турции с пострадавшими от смертоносного землетрясения, которым отельеры выделили половину номеров.

Газета «Москвовский комсомолец», со ссылкой на управляющего неназванной частной гостиничной сетью в Анталье, сообщила о том, что половина номеров в турецких отелях отдана пострадавшим от землетрясения людям, но таким соседством недовольны многие постояльцы, в частности, пожилые немцы, которые заявляют, что приехали в Турцию расслабляться, а не «пропитываться энергетикой чужих страданий».

Уже купившие туры немцы, но ещё не начавшие отдых в Турции, где 12 февраля текущего 2023 года закончился общенациональный траур, меняют их на Грецию и Испанию.

По последним данным число погибших при землетрясении в Турции выросло до 38 044, однако, как отмечает «МК», на словах Турцию поддерживают все, но вот на деле адекватно ведут себя не все – особенно туристы, а, как известно, гость познаётся в беде.