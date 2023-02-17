Марбургский вирус: ВОЗ подтверждает вспышку смертельного вирусного заболевания в Экваториальной Гвинее

На этой неделе Экваториальная Гвинея подтвердила вспышку смертельного и очень заразного вируса Марбург. Он вызывает лихорадку, усталость и рвоту с кровью. Вакцин или противовирусного лечения пока нет..

Всемирная организация здравоохранения подтвердила вспышку смертельного вируса Марбург в Экваториальной Гвинее на этой неделе.

По данным организации, вирусная лихорадка унесла жизнь по меньшей мере одного человека в стране и связана с еще восемью смертями.

В дополнение к девяти смертельным случаям, в стране зарегистрировано еще 16 предполагаемых случаев заболевания.

При этом у пациентов проявляются такие симптомы, как лихорадка, усталость, рвота с примесью крови и диарея.

Марбургский вирус редко встречается среди людей, но он становится очень заразным, как только находит человека-носителя.

Заболевание может привести к летальному исходу, со средним показателем смертности около 50%, по данным ВОЗ.

По данным агентства, во время вспышки вируса в 2005 году в Анголе смертность среди пациентов в Марбурге достигла 88%.

Общие симптомы марбургского вируса включают геморрагическую лихорадку, усталость, рвоту с примесью крови и диарею.

По данным ВОЗ, заболевание от этой болезни часто начинается внезапно, с высокой температуры, сильной головной боли и недомогания.

Начало заболевания могут сопровождать мышечные боли и судороги, а также желтуха, тошнота и боли в животе.

CDC сказал, что сыпь, не вызывающая зуда, также может появиться примерно на пятый день заболевания, поражая грудь, спину или живот пациента.

В смертельных случаях смерть часто наступает между восемью и девятью днями после начала заболевания, обычно предшествуют кровопотеря и шок, сообщило агентство.

Вирус очень заразен, и тела могут оставаться заразными даже после смерти.

По данным ВОЗ, в настоящее время не существует известных вакцин или противовирусных методов лечения, одобренных для лечения этого вируса.

Поддерживающая терапия, включая меры по регидратации и лечение специфических симптомов, может повысить шансы пациентов на выживание.

Вирус Марбург бывает трудно диагностировать, учитывая его сходство с рядом других инфекционных заболеваний, включая малярию, брюшной тиф, менингит и Эболу.

По данным ВОЗ, вирус Марбург передается людям через плодовых летучих мышей, которые являются естественными носителями вируса.

Вирус не респираторный. После заражения человека вирус распространяется при непосредственном контакте с жидкостями организма инфицированных людей, а также через загрязненные поверхности и материалы.

Агентство здравоохранения ООН заявило в понедельник, что направило в Экваториальную Гвинею экспертов по чрезвычайным ситуациям в области эпидемиологии, ведения случаев заболевания и профилактики инфекций, чтобы попытаться контролировать вспышку.

Организация также направила передовые группы в пострадавший район для отслеживания контактов, изоляции людей с симптомами заболевания и оказания медицинской помощи.

Власти соседнего Камеруна заявили в среду, что в стране обнаружены два предполагаемых случая заболевания в коммуне, которая граничит с Экваториальной Гвинеей.