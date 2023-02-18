Чем диагноз лобно-височной деменции Брюса Уиллиса отличается от болезни Альцгеймера

У несгибаемого актера была диагностирована лобно-височная деменция, и его состояние ухудшилось, сообщила его семья в четверг.

Брюсу Уиллису был поставлен диагноз лобно-височная деменция, объявила в четверг жена Эмма Хеминг Уиллис.

Она сообщила, что его состояние ухудшилось с тех пор, как его семья впервые рассказала о диагнозе афазии в прошлом году.

Хотя лобно-височная деменция часто путают с болезнью Альцгеймера, доктор Эллисон Рейсс, эксперт по заболеваниям, связанным с деменцией, член Консультативного совета по медицинским, научным исследованиям и скринингу памяти Американского фонда Альцгеймера, рассказала PEOPLE об основных различиях между этими двумя заболеваниями.

Лобно-височная деменция (FTD) - это всеобъемлющий термин, обозначающий группу заболеваний головного мозга, которые угрожают лобным и височным долям мозга.

Это означает, что части этих долей атрофируются, и сокращение этих областей может вызвать проблемы с речью, эмоциональные проблемы и изменения в личности.

Болезнь Альцгеймера - это дегенеративное заболевание головного мозга, вызванное сложными изменениями мозга после повреждения клеток. Он постепенно влияет на память, мышление и поведение, достаточно серьезные, чтобы мешать выполнению повседневных задач.

Ключевое различие между болезнью Альцгеймера и Лобно-височной деменции заключается в том, что при второй нет амилоидных бляшек.

Эллисон Рейсс:

К сожалению, конечный результат один и тот же. В конечном итоге вы теряете так много своего мозга, что оказываетесь в вегетативном состоянии. Это очень печальная реальность, она только ухудшается. Все хотят знать, какое есть лекарство; в чем заключается лечение: его нет. Мы действительно ничего не можем сделать, чтобы остановить прогресс.

Рейсс описала некоторые симптомы первичной прогрессирующей афазии, той категории FTD, которую, по ее мнению, испытывает Уиллис.

Это люди, которые больше не понимают слов. Они теряют способность называть вещи, или они не могут придумать правильное название для вещей. По мере прогрессирования они больше не знают, что означают слова. Они забывают названия знакомых предметов - они называют миску тарелкой, а вилку ножом; они просто не могут подобрать правильное слово. Сначала они знают, что хотят сказать, но с прогрессированием они теряют смысл слов.

Причины FTD в значительной степени неизвестны, но некоторые генетические мутации были связаны с этим заболеванием. Тем не менее, более половины людей с этим заболеванием не имеют семейной истории деменции.

Пациенты обычно начинают замечать симптомы в возрасте от 40 до 65 лет.

В настоящее время нет методов лечения FTD, но лекарства могут помочь с симптомами.

После того, как звезде "Крепкого орешка" поставили диагноз, его семья поблагодарила фанатов за поддержку в трудное время, пообещав повысить осведомленность о "жестокой болезни".