Коран: священная книга, ниспосланная человечеству Аллахом, или философский трактат, основанный на мудрости поколений

На вопрос о том, что такое Коран, в точности, наверное, вам не ответит даже умудренный опытом богослов-мусульманин, но адепты ислама уверены в его божественном происхождении.

Само слово Коран имеет арабское происхождение, поскольку и оригинал книги написан именно на этом языке. Приблизительный перевод названия может звучать как наставление или чтение вслух. Такая традиция могла появиться в связи с возникновением целого искусства чтения и даже пения Корана (у мусульман-суфиев), которое сохраняет свои традиции и в настоящее время. Если же говорить о смысловой трактовке священной книги, то в современном исламе их признано три. Согласно первой, Коран это чудо, венец божественных посланий, берущих свое начало со времен первого человека, Адама. Вторая представляет Коран, как посланный Аллахом божественный путеводитель для рода человеческого. И третья, самая спорная: Коран, как несотворенное слово Аллаха, высший, небесный закон.<

Откровения Корана, как и Новый Завет в христианстве, были записаны не самим пророком Мухаммедом, а его учениками, и на протяжении столетий не единожды подвергались редакции. Канонической версией, включая определенную последовательность откровений, считается та, что была создана во времена правления халифа Усмана III, хотя сейчас также официально признается семь вариантов чтения Корана.

Мусульмане верят, что откровения их самой священной книги писались на протяжении двадцати двух лет, а в священный месяц Рамадан происходит празднование ночи, когда было совершено первое из них. Ее называют Ночью Могущества.