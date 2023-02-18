Пятиклассница, получившая 100 ударов ножом от сверстницы в Химках, уже дома

Девочку, пострадавшую от нападения своей одноклассницы, выписали домой. Об этом сообщил Телеграм-канал Ксении Мишоновой, уполномоченной по правам ребенка в Московской области.

18 февраля Ксения Мишонова рассказала о выписке девочки, которую в Химках одноклассница изрезала ножом. Пятиклассница получила около 100 ножевых ударов и потеряла много крови.

Трагедия произошла утром 7 февраля в школьном туалете. Врачи смогли спасти ей жизнь, и теперь девочка уже вернулась домой.

Перед выпиской юной пациентке подарили милого домашнего питомца - хомяка по кличке Дуся. За покушение на убийство нападавшая наказана не будет.

В ее возрасте уголовная ответственность даже за такие жестокие преступления не предусмотрена. Агрессивную школьницу привлекут к делу лишь как свидетеля.

Отвечать за случившееся будут сотрудники учебного заведения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы.